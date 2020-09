Milik e il Napoli litigano per un milione, intanto la Juve prende Morata

Un vecchio contenzioso tra il polacco e il club. Rischia di restare da esubero. Adesso cambia tutto

Alla Juventus serve un attaccante dopo la scelta di separarsi da Gonzalo Higuain. Da questa situazione, si sviluppano una serie di scenari che coinvolgono squadre e giocatori in Italia e in Europa. A partire dalla Roma, perché il profilo che Pirlo ha indicato è quello di Edin Dzeko. Il bosniaco, capitano e leader tecnico dei giallorossi, è alla terza offerta accettata: aveva detto sì al Chelsea, sì all’Inter l’anno scorso e ora ha accettato anche il trasferimento in bianconero. Senza però mai entrare in conflitto con la società: lui e la sua famiglia sono legatissimi a Roma, quindi anche la permanenza non sarebbe un’ipotesi sgradita.

Intanto la Juve ha trovato un accordo col giocatore, a cui andrebbe lo stesso ingaggio che percepiva Higuain (7,5 milioni di euro netti a stagione) con l’aggiunta di circa 15 milioni da dare alla Roma per lasciar andare Dzeko. I giallorossi, nell’ottica di svecchiare e al tempo stesso ridurre il monte ingaggi, si sono resi disponibili alla cessione ma solo nel momento in cui il mercato avesse offerto il sostituto adeguato.

Prima di esonerare Sarri, sembrava essere Milik l’obiettivo per l’attacco della Juve ma il cambio di allenatore ha modificato anche le strategie del club. Sedotto e abbandonato, il polacco in un primo momento ha respinto le avances della Roma, convinto di poter andare in qualche modo ai bianconeri. Paratici, in tutta risposta, ha provato il colpo grosso con Suarez, prima di sbattere contro i tempi della burocrazia che costringerebbero la Juventus a fare meno dell’uruguaiano per la fase a gironi della Champions League.

A questo punto Milik si è convinto che le opzioni rimanenti sono un anno di tribuna a Napoli o l’inizio di un progetto da protagonista a Roma. Fonseca l’ha rassicurato sulla sua centralità, il giocatore ha accettato la proposta peraltro molto remunerativa da 5 milioni di euro a stagione. Le questioni in sospeso col Napoli, però, relative alle multe dell’ammutinamento di novembre e ad una violazione dei diritti d’immagine (Milik ha sponsorizzato personalmente il proprio ristorante) lo rendono debitore nei confronti del club di circa un milione di euro. Soldi che il polacco non vuole versare in alcun modo e a cui De Laurentiis non vuole rinunciare. E che al momento nemmeno la Roma sembra volerci rimettere, dopo aver chiuso per 18 milioni più 7 di bonus.

Questo stallo alla messicana non fa comodo a nessuno. La Juventus, che vede poco di buon occhio quest’attesa, si è cominciata a muovere su altri fronti: ha eventualmente bloccato Giroud e trovato un accordo con l’Atletico Madrid per il ritorno a Torino di Morata (operazione da 55 milioni complessivi), con Suarez che si accaserebbe da svincolato ai Colchoneros. Nel momento in cui i bianconeri virano con decisione su un altro obiettivo, come sembra al momento, né Dzeko né Milik si muoveranno nelle direzioni precedentemente delineate.

Insomma, una catena di operazioni che rischia di saltare per circa un milione di euro. Una cifra talmente irrisoria che la Juve spera si possa risolvere quanto prima con un compromesso tra Roma e Napoli. D’altronde, che le cose restino così non conviene praticamente a nessuno.