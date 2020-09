L’Uefa ha problema con la Supercoppa europea: l’Ungheria sta chiudendo i confini

A causa dell’aumento dei contagi da oggi gli stranieri possono entrare solo per un motivo valido. La Faz si chiede se il calcio lo sia…

L’Uefa continua a sperare che la Supercoppa europea tra il Bayern Monaco e il Sevilla si giocherà a Budapest il 24 settembre, con il pubblico allo stadio.

In totale controtendenza con la situazione politica ed epidemiologica, ma perfettamente coerente con il l’atteggiamento tenuto fin dagli inizi della pandemia, il governo del calcio europeo va dritto come un treno. E ha un primo problema da risolvere: l’Ungheria sta chiudendo i confini agli stranieri a causa dell’aumento del numero di infezioni da coronavirus. Dal 1 settembre gli stranieri possono entrare solo con un motivo valido. La Faz si chiede se il calcio sia un valido motivo.

“L’Uefa sta lavorando a stretto contatto con la Federcalcio ungherese e il suo governo per adottare misure per garantire la salute di tutti gli spettatori e dei partecipanti al gioco. Anche le regole di ingresso in Ungheria per vari gruppi target (giocatori, funzionari, partner, staff, media, tifosi) fanno parte di queste discussioni”, ha detto la Uefa.

La Supercoppa doveva inizialmente giocarsi a Porto, ma è stata trasferita a Budapest a causa della pandemia. L’Uefa ha intenzione di accogliere diverse migliaia di tifosi alla Puskás Aréna: fino al 30% dei 67.000 posti a sedere, circa 20.000 spettatori.