“L’Europa League paga meglio”, e Mourinho preannuncia la sconfitta col Chelsea in Coppa di Lega

“Battere il Chelsea? Stai scherzando?”. Mourinho non considera nemmeno l’ipotesi di giocare la Carabao Cup, la coppa di lega inglese, puntando alla vittoria. Semplicemente perché il calendario è troppo fitto di impegni, l’Europa League paga di più e quindi tocca scegliere.

Non è un semplice turnover annunciato quello che il Tottenham applicherà domani nel quarto turno di Carabao contro il Chelsea. E’ proprio una dichiarazione di resa preventiva, ovviamente palesata per tenere il punto della polemica.

Perché due giorni dopo il Tottenham giocherà contro il Maccabi Haifa per uno spareggio di Europa League che Mourinho considera significativamente più importante. Fatto quello avranno accumulato sette partite giocate in 18 giorni.

“Cosa fareste nella mia posizione? Vorrei lottare per la Carabao ma non credo di poterlo fare. Giovedì abbiamo una partita che non ci pagherà quanto la Champions League, ma la fase a gironi di Europa League ci regala una cifra che per un club come il nostro è molto importante. È una competizione con una possibile fase a gironi che ci dà buone possibilità di passare alla prossima fase a eliminazione diretta, quindi la partita di giovedì è molto importante per noi”.