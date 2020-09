La Premier League va incontro ai tifosi: in diretta tutte le partite di settembre (a porte chiuse)

La Premier League è venuta incontro ai tifosi: tutte le partite di settembre (il campionato comincia questo week-end) saranno visibili in diretta tv.

In Inghilterra non è come in Italia: in genere non sono previste le dirette di tutte le partite, ma soltanto di alcuni match. Nel Regno Unito c’è la tradizione di andare allo stadio ogni sabato alle 15 per guardare la propria squadra del cuore. Con il coronavirus questo non è possibile, le partite si giocano a porte chiuse e allora i tifosi sono insorti. Hanno chiesto di poter guardare le partite in diretta tv. E sono stati accontentati.

Per i match in programma dal primo ottobre, si vedrà successivamente.

CONFIRMED

Premier League clubs agree that all matches scheduled to be played in September will be broadcast live in the UK

Of the games not already scheduled for TV, Sky Sports will broadcast an additional six, BT Sport a further three and BBC and Amazon Prime Video one each.

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) September 8, 2020