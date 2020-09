Insigne: «Osimhen mi ricorda un po’ la cattiveria di Cavani»

A Sky: «È devastante quando attacca la profondità. Ci darà una mano perché gioca diversamente da me e Dries. Dobbiamo essere più incisivi sotto porta»

«Sono contento, soprattutto per la vittoria. Vincere ci dà stimoli importanti, è solo l’inizio. Anche oggi abbiamo fatto una grande gara ma potevamo fare di più, in settimana vedremo gli errori».

«Dobbiamo essere più cattivi nelle ripartenze, o sottoporta. Il mister ci ha chiesto di attaccare meglio l’area, nel primo tempo tanti cross con il solo Dries in area. Nel secondo tempo siamo stati più concreti e abbiamo vinto la partita.

«Osimhen ha impressionato non solo me, ma tutto il gruppo. È devastante quando attacca la profondità. Mi ricorda un po’ Cavani che attaccava la profondità con cattiveria. Ci darà una mano perché gioca diversamente da me e Dries. Può creare spazi perché attacca la profondità e i difensori scappano.

«Gli abbiamo detto di stare tranquillo perché è giovane. Ha tanta potenzialità per crescere. Gli daremo una mano per continuare a migliorare»

«E importante non aver preso gol, il mister ci ha chiesto grande fase difensiva. Siamo appena alla prima partita».

«Immobile nel fantacalcio puntava su di me, lo ringrazio. Quest’anno mi concentrerò di più, e cercherò di dare il 100%. Se fai giochi di squadra, arrivano gli obiettivi personali»