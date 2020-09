In Argentina sono sicuri: “Messi ha deciso di restare al Barca per un altro anno”

Lo ha annunciato con una certa enfasi il canale argentino TyC, lo stesso dello scoop del “burofax”: andrà a scadenza per poi liberarsi gratis

Mentre va avanti la rissa di carte bollate tra la Liga e gli avvocati di Messi, buona per tenere il principio e alta la tensione contrattuale, il caso dell’estate si avvia ad una conclusione: Messi resterà al Barcellona.

Lo ha annunciato con una certa enfasi il canale argentino TyC a due giorni dall’incontro tra il padre Jorge, il fratello Rodrigo il presidente del Barça Bartomeu e il manager Javier Bordas. Come scritto anche ieri, l’argentino resterà un altro anno a Barcellona per poi eventualmente liberarsi gratis, senza dover intraprendere una battaglia legale per la famigerata clausola da 700 milioni.

Il canale argentino è ritenuto molto attendibile, è lo stesso che ha rivelato per primo che il burofax di Messi del 25 agosto col quale chiedeva la risoluzione unilaterale del contratto in vigore fino al 2021.

💣💣💣 Adelanto exclusivo de https://t.co/dF4H5wuxzg: ¡MESSI SE QUEDA EN BARCELONA! 💣💣💣 CONTINUARÁ… pic.twitter.com/G8VhVH3tU3 — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2020