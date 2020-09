Messi verso un anno da separato in casa, poi andrà via gratis

Andar via così, tra cause legali, 700 milioni di clausola e nuovi contratti mostruosi da chiudere, sta diventando un’impresa troppo complicata persino per Messi e il suo entourage. Per cui ora la prospettiva è ricomporre almeno parzialmente lo strappo, restare un anno ancora al Barcellona – quasi da separato in casa – per poi svincolarsi come da contratto l’anno prossimo a parametro zero.

E’ più di un’ipotesi, prima anticipata dai media argentini, e poi rafforzata da una mezza frase del padre-manager Jorge intercettata dai microfoni di Deportes Cuatro:

“Se stiamo studiando una possibilità per restare in blaugrana? Sì”

Lo stesso che poi ha commentato così la riunione con il presidente Bartomeu: “E’ andata molto bene”.