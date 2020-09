Il Napoli vende benissimo: è la squadra che ha incassato di più in Europa finora

Classifica Sky. Il club di De Laurentiis, considerando anche il riscatto dei prestiti, ha guadagnato quasi 120 milioni di euro. Più di tutti, Juve compresa

Proprio mentre non riesce a vendere – non al prezzo richiesto – Milik e Koulibaly (che De Laurentiis ha ufficializzato come “partenti”) scopriamo che il Napoli è la squadra in Europa che finora ha incassato di più con le cessioni di mercato, tra vendite dirette e prestiti riscattati. Non la Juventus dei 60 milioni per Pjanic (che è solo quarta), non il Barcellona, non il Real Madrid, e nemmeno lo stesso Lille che pure ha ceduto proprio al Napoli Osimhen per 70 milioni.

Secondo la classifica stilata da Sky analizzando i dati di Transfermarkt, il Napoli ha guadagnato la bellezza di 118,98 milioni di euro. Grazie alle cessioni, in ordine di importanza, di: Allan (25 milioni all’Everton), Simone Verdi (20, al Torino), Roberto Inglese (18, al Parma), Marko Rog (13, al Cagliari), Vlad Chiriches (9, al Sassuolo), Alberto Grassi (6,9, al Parma), Luigi Liguori (5, al Lille B), Orestis Karnezis (5, al Lille), Luigi Sepe (4,58, al Parma).

In pratica, senza la cessione – finora – di nomi altisonanti (Allan a parte) De Laurentiis ha messo in cassa più del Bayer Leverkusen, il quale ha ricavato 80 milioni dalla cessione di Kai Havertz al Chelsea. O dell’Inter, che entra in classifica per il riscatto del prestito da 50 milioni di Icardi al PSG.

Tra le italiane ha venduto bene anche l’Atalanta (soprattutto Castagne per 24 milioni al Leicester), la Roma (Schick e Defrel), e il Milan (grazie a Suso).