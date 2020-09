Il Mattino: Under firmerà col Napoli fino al 2025 per 3 milioni a stagione

C’è l’accordo per lo scambio Under-Milik, manca solo di stabilire la differenza che i giallorossi dovranno pagare al Napoli

Dopo Allan arriva la secondo cessione eccellente per il Napoli. Secondo quanto riporta infatti Il Mattino oggi, è stato infatti trovato l’accordo per lo scambio tra Under e Milik

Il turco ha ridimensionato le sue iniziali richieste economiche mentre alcuni collaboratori dell’attaccante polacco stanno definendo i dettagli con il club giallorosso

Manca ancora da stabilire la cifra che la Roma dovrà pagare al Napoli, ma c’è il sì del polacco che in un primo momento voleva solo la Juve, ma alla fina si è convinto che l’unica strada percorribile per andarsene fosse quella giallorossa.

Ci vorrà ancora una settimana per formalizzare la trattativa, ma Under firmerà col Napoli un contratto fino al 2025 per una cifra vicino ai 3 milioni.