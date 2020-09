Il Covid preoccupa il Dortmund: “Non ci sono i requisiti legali per giocare in Champions League”

Il direttore sportivo Zorc alla Faz: “Se giochiamo in un’area a rischio di mercoledì, dobbiamo essere certi di giocare in Bundesliga il sabato”

Dopo la notizia dei 14 positivi, tra squadra e staff del Genoa, si è riproposta in Italia la necessità di riflettere sul campionato di calcio. La Lega non ha stabilito regole, al contrario di altri campionati, relative al numero i casi covid che possano impedire lo svolgimento di una gara, ma adesso la partita di tra Genoa e Torino appare a rischio.

La positività del Genoa rischia di compromettere anche il Napoli, avversaria dei grifoni domenica pomeriggio, e la gara in programma domenica contro la Juve. C’è sicuramente da rivedere qualcosa e la Serie A valuta anche la possibilità di sospendere l’intero campionato per 14 giorni

Nei giorni scorsi dubbi erano stati sollevati anche per la Champions da Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund alla Faz

“Credo che non ci siano assolutamente i requisiti legali per giocare le partite di Champions. Se giochiamo in un’area a rischio di mercoledì, il che è probabile visto il numero di città importanti con problemi di contagi, bisognerà fare in modo che si possa giocare tranquillamente in Bundesliga il sabato successivo”