Il Corsera: la convivenza tra il Napoli e Milik sarà durissima

De Laurentiis voleva che rinunciasse a due stipendi e pagasse la multa, ora corre il pericolo di rimetterci molto denaro. Il calciatore rischia di perdere l’Europeo

L’altro fronte aperto, il più delicato, è quello che coinvolge il Napoli e Milik. De Laurentiis lo aveva praticamente ceduto alla Roma per 25 milioni complessivi (tra prestito, riscatto e bonus), una cifra nient’affatto irrilevante per un giocatore in scadenza di conDzeko, tratto nel 2021. Poi la situazione tra le parti si è inasprita: il presidente ha preteso che il centravanti pagasse la multa per l’ammutinamento e lasciasse gli ultimi due stipendi, Arek si è impuntato, il club giallorosso lo ha spinto a sottoporsi a una visita specialistica alle ginocchia in Svizzera da un ortopedico di fiducia del nuovo proprietario Friedkin. Una strana situazione di avvertimenti e minacce, ripicche e sospetti che alla fine ha portato la tensione a un livello insopportabile, conducendo allo scontro definitivo.

E ora Milik rimane al Napoli, che proverà a cederlo all’estero entro il 5 ottobre — ma il giocatore deve accettare l’eventuale destinazione — oppure lo vedrà partire a giugno senza incassare un euro (il polacco può firmare all’inizio dell’anno per un altro club). La convivenza sarà durissima. Gattuso lo ha escluso dall’elenco dei convocati, De Laurentiis corre il pericolo di rimetterci molto denaro, il calciatore rischia di perdere l’Europeo in programma tra un anno.