Il Corsera: esiste un video dell’esame di Suarez

Il Fatto quotidiano scrive che la Procura ha piazzato microspie nell’aula d’esame di Suarez. Il Corriere della sera scrive che c’è anche un video della prova.

Esiste un filmato sul colloquio del calciatore. Un video che è stato allegato agli atti dell’indagine. Da tempo gli specialisti del Nucleo di polizia economico finanziaria di Perugia tenevano sotto osservazione l’università e avrebbero documentato che cosa avveniva nell’aula per dimostrare che le domande degli esaminatori erano state concordate in precedenza e Suarez era stato preparato sulle risposte per evitare che qualcuno potesse contestare la sua scarsa conoscenza dell’italiano.