I quotidiani promuovono Lozano: “al posto di Callejon rimanendo se stesso”.

Tutti voti tra il 6,5 e il 7 per l’esordio del messicano nel nuovo campionato. “Il 4-2-3-1 gli mette le ali ai piedi”

Buona la prima per l’attaccante messicano del Napoli Hirving Lozano. I voti dei quotidiani oscillano tra il 6,5 (Gazzetta, Mattino, Corriere della Sera e Repubblica) e il 7 del Corriere dello Sport.

Il Corsport scrive di lui:

La Gazzetta sottolinea il fatto che entrambi i gol del Napoli partono dai piedi del messicano.

Il Mattino, invece, scrive:

“Bastano pochi secondi per capire che verrà servito in verticale per scappare alle spalle di Pezzella. Qualche buono spunto iniziale, poi un primo tempo avaro di spunti. Il 4-2-3-1 gli mette le ali ai piedi”.