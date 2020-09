I giocatori potranno cambiare nazionale (ma solo a determinate condizioni)

La FIFA permetterà ai calciatori di rappresentare più nazionali, la modifica è stata approvata nel congresso che si è tenuto oggi. Una svolta epocale, nel regolamento delle selezioni, come riporta El Paìs che spiega le motivazioni.

La modifica introdotta è volta ad evitare che le federazioni blocchino giovani promettenti con una semplice presenza anche di pochi minuti in una partita ufficiale con la nazionale maggiore che li convoca per prima. Uno dei casi più recenti e famigerati è quello di Munir El Haddadi, che dopo aver giocato 13 minuti con la Spagna nel 2014 nelle qualificazioni per gli Europei, non ha potuto giocare col Marocco (paese natale dei genitori) i Mondiali 2018 e ha presentato un ricorso al TAS di Losanna. La Spagna non l’aveva più convocato.