Gazzetta: riapertura stadi, il governo convoca le Regioni

Oggi pomeriggio incontro tra i governatori e i ministri Spadafora, Speranza e Boccia sulle problematiche relative alla capienza degli stadi per gli eventi sportivi

Dopo il caos degli ultimi due giorni relativamente alla riapertura parziale degli stadi al pubblico, oggi potrebbero esserci delle novità. Ieri l’Emilia Romagna ha dato il via libera a mille tifosi per gli eventi sportivi all’aperto. Oggi l’ha seguita a ruota la Regione Veneto. La Gazzetta dello Sport scrive che nel pomeriggio di oggi è prevista una riunione politica tra i ministri Spadafora, Speranza e Boccia e i rappresentanti delle Regioni sulle problematiche relative alla capienza degli stadi per gli eventi sportivi.

Il Governo, scrive la rosea, cerca di correre ai ripari dopo il caos generato dalle ordinanze delle regioni.