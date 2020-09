Gazzetta: quanti giudizi frettolosi su Ancelotti a fine carriera

L’Everton non vinceva cinque partite di fila dal 1938. Il club lo ha ascoltato per la campagna acquisti e lui li sta riportando nella nobiltà del calcio inglese

Tre vittorie su tre e primato in Premier League. Cui vanno aggiunti i due successi in Coppa di Lega. L’Everton non vinceva cinque partite di fila all’esordio stagionale dal 1938, tre in Premier dal 1993-94. Non a caso, ricorda la Gazzetta,

Eppure, ricorda giustamente il quotidiano sportivo, l’esonero di Napoli

aveva spinto molti a giudizi frettolosi considerando ormai a fine ciclo la carriera del tecnico di Reggiolo, quasi che nel suo passaggio all’Everton ci fosse una voglia di esilio un po’ triste e malinconico.

E prosegue:

Ma non era così, al Napoli che Ancelotti aveva portato sino al secondo posto nella stagione precedente, si era rotto qualcosa e la rivoluzione tecnica messa in atto da Gattuso ha dimostrato che c’era molto da cambiare, non solo l’allenatore.

La Gazza ricorda la campagna acquisti condotta in prima persona (aggiungiamo noi, con un club che lo ha ascoltato) e ovviamente anche la differenza tra titolari e panchinari:

quando escono i titolari e subentrano i panchinari, il livello si abbassa pericolosamente.

difficilmente potrà lottare per il titolo, l’Everton è una squadra in grande crescita che può ambire a un posto nella nobiltà del calcio inglese.