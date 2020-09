Gazzetta: la Lega non vuole rinviare Juve-Napoli e Genoa-Torino

L’orientamento di Federcalcio e Lega sarebbe quello di non rinviare le partite per non creare precedenti anche perché le regole Uefa vanno nella direzione di giocare

Le 14 positività emerse in casa Genoa hanno messo in crisi non solo la società ma l’intero mondo calcio. Per adesso il centro sportivo dei grifoni è chiuso e soggetto a sanificazione.

A rischio al momento ci sono Genoa-Torino e Juventus-Napoli, come riporta la Gazzetta dello Sport, dal momento che gli azzurri hanno affrontato il Genoa domenica, poco prima che emergessero le nuove positività.

La formazione di Gattuso si sta sottoponendo ad un triplo giro di tamponi per avere la certezza, se mai si può avere, di non avere contratto il virus.

L’orientamento emerso fra Federcalcio e Lega sarebbe quello di non rinviare la partita per non creare un «precedente» anche perché le regole Uefa vanno nella direzione di giocare. Sarà il Consiglio di Lega a prendere oggi una decisione