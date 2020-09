Per la Uefa bastano 13 calciatori non contagiati (almeno un portiere) per giocare

Che succede se una squadra ha più calciatori positivi? Ciascun Paese si è dato una propria regola. Quei Paesi che non lo hanno fatto, hanno deciso di attenersi alla linea della Uefa. Come ricorda la Gazzetta (ma non solo):

Si stabilisce che la partita si potrà giocare nel caso in cui le squadre abbiano almeno 13 giocatori disponibili, cioè non contagiati, da mandare in campo. Fra questi 13 ci deve essere assolutamente un portiere. In pratica, il caso Genoa – dove i calciatori positivi sono 10 – non rientrerebbe nella casistica che porterebbe al rinvio, almeno secondo le regole europee. La norma è particolarmente rigida anche perché particolarmente rigido è il calendario. (…) Nel caso in cui non fosse possibile ricalendarizzare la partita con i controlli «a cura delle autorità locali», si arriverebbe allo 0-3 a tavolino per la squadra decimata.