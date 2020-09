Gazzetta: il Napoli a rischio isolamento (l’amichevole di domani potrebbe saltare)

Poco fa il Napoli ha ufficializzato la positività al Covid del presidente De Laurentiis, come scritto dal Napolista questa mattina. Cosa accadrà adesso alla squadra? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport, che scrive:

“Il problema non dovrebbe riguardare Gattuso e la squadra. Almeno fino a questo momento. Il tecnico, il suo staff e i giocatori sono stati sottoposti al tampone non più tardi di un paio di giorni fa e per tutti l’esito è stato negativo. La positività del presidente, che è stato a contatto con la squadra per tutto il ritiro di Castel di Sangro, potrebbe spingere il club a isolare la squadra che, domani pomeriggio, dovrà giocare un’amichevole contro il Pescara, al San Paolo. Resta da capire se l’amichevole di domenica, a Lisbona, contro o Sporting verrà confermata o annullata all’ultimo momento per motivi precauzionali”.