Fabian Ruiz titolare in Germania-Spagna di Nations League

Luis Enrique lo schiera dal primo minuto nella sfida agli uomini di Löw privi dei calciatori del Bayern. Per i tedeschi in campo Sané ed Emre Can

Fabian Ruiz torna in campo. Lui, di gran lunga il giocatore di maggior talento del Napoli. Il centrocampista spagnolo sarà in campo questa sera – tra pochi minuti – a Stoccarda per il match di Nations League tra Germania e Spagna. Luis Enrique lo ha schierato nell’undici titolare che vi proponiamo:

De Gea; Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gayà; Busquets, Thiago, Fabián; Ferran Torres, Navas, Rodrigo.

Per la Germania, invece (che non avrà i calciatori del Bayern), giocheranno:

Trapp; Kehrer, Süle, Rüdiger, Gosens; Can, Kroos, Gündogan; Sané, Draxler y Werner