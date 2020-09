Forsi si salvia sula Mattarelli”. “Sissi, ma manco chiù il Mattarella tinimma: ura i parlamintula nun li numinamma chiù, ma li tagliamma”.

Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle mascherine all’aperto

Muntilbano eri nel su officia ed eri cummigliata di carta da firmari…

La solita sciddricata de Catarelli alla purta li pruvucai scanto e raggia ma quanno vitti il su aginta scilta che trasive cu la maschina nfacciula li venne da pariarla ncoppa.

“Catarè, che havi dicisa di sbaliggiare la Populara di Montilusa?”.

Catarelli: “Dutturi, ma commo non lo sapia che Diluche hevi misa le maschirine bligatoria?”.

Muntilbano: “Sissi, havia appina litta l’ordinantia; ma lo sciriffa havi sripta all’apirta nonsi al closa”.

C: “Ma nuia simma officia pubblica ed havimma da mittirla macari cà dintra”.

M: “Va bine, faci commo volia tibi”.

C: “Ma dutturi si il lancelamma havia diciso di farici mittiri la maschirina significhe che stamma nguaita de nuevo?”.

M: “Cirta bine nun stamma”.

C: “Ma io nun ci rispire cu st’apparicchia nfacciula”.

M: “Catarè, ci l’havimma mittira: il virus stavi firrianna”.

C: “Eppoia è macari siria sto carognaviria”.

M: “Che volia diri che è siria?”.

C: “Lo havi dicta Mattirilla: dicia che nuia simma un pueblo siria”.

M: “Siria, siria non mi paria”,

C: “Dicimma che simma siria quanno ‘n ci volia”.

M: “Ed ura ci volia”.

C: “Ma pirchia u sceriffa havi spittata doppa le ilitiona pe mittira nova le maschirina?”.

M: “Pirchia li pirdiva: nuia simma un pueblo che li piacia la libbertate”.

C: “Ma simma chiù siria o chiù libbrira?”.

M: “Simma chiù captia nuestras”.

C: “Ma pe quanta timpa l’havimma purtari la maschirina?”.

M: “Fino ai primma de octobira”.

C: “E doppa che altra succeda?”.

M: “Si nun scinnano i cuntragia si proroghe”.

C: Ma quanna finiscia sta camurria?”.

M: “Finisca quanno finiscia di esseri siria il viria”.

C: “Ma in Itaglia non è siria nianche chiù la Ecclesia cattoliche”.

M: “Appunta ci stanna chiù casa di peculata che missa”.

C: “Non è chiù siria nimmino chiù l’allerta d’o malatempora

M: “Forsi si salvia sula Mattarelli”.

C: “Sissi, ma manco chiù il Mattarella tinimma: ura i parlamintula nun li numinamma chiù, ma li tagliamma”.

M: “Commo ai pusta de labura”.

C: “Havimma da tagliari omnia”.

M:“Chiù taglie e chiù si bona”.

C: “Ma havina tagliata macari le fimmina bona?”.

M: “Ci si arrive primma o poia”.

C: “Ma nuia havimma da fari qualichicosa: pigliamma le firma pi nun fari tagliari le bona!”.

M:“Firma macari ia!”.

C: “Ma allura havia rationem Grillia?”.

M:“Ma sì, salvamma le bona cu la dimocratia directa”.

C: “Pulcra sit ac bona”.

M: “Ma Catarè sapia macari il latina?”.

C: “Nonsi dutturi, ma havia ricitata l’Atillana a Schola”.

M: “E che partia faciva?”.

C: “Faciva Pappus”.

“E chi fussia Pappus?”.

C: Pappia eri il rattusa”.

M: “E commo si entrata nella partia?”.

C: “Pi la purta dutturi”.

M: (…)”.