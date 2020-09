Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle elezioni dei parlamentula

“E comma quanda ci stavino amicia che stavina a fari na fista e na partia di chilla dicana: ‘Facimma accussia; simma truppa, chi è che se ne vaia?’”

“Dutturi, dutturi, chi havimma da vutari?”.

Muntilbano: “Pirchia si vuta?”.

C: Pari che sissi”.

M: “E non havimma avuta macari tanta liziona pir fari altira ilitiona?”.

C: “Ma pari che li faciana li stissa: macar cu le litiona con il Covidda”.

M: “E ci stavina le rigionalia?”.

C: “Sissi, e macari rifirindam”.

M: “E a chi si rifirisca?”.

C: “Alli nummira delli parlamintaria”.

M: “Ma pirchia ai prupunenta non ci piacia che ci stavia ginta che parlaminta?”.

C: “Dicia che se ce ne stavina di mina parlamintulana melia”.

M: “Ma pirchia ci stavia mina chiacchiericcia?”.

C: “Non pinsa che cuncerna la rumorata che faciana”.

M: “E allura da cusa addipinda che multa parlamentaria in carrica volino dimizzarsa?”.

C: “Nun ci haviva pinsata”.

M: “E comma quanda ci stavino amicia che stavina a fari na fista e na partia di chilla dicana: ‘Facimma accussia; simma truppa, chi è che se ne vaia?’ ”.

C: “Chiu puaca simma, chiù billa parimma?”.

M: “Paria accusia”.

C: “Ma pirchia chi è parlamintaria volia dimidiarse?”.

M: “Forsa pirchia poia chilla facultate di parlari nianche a lura che sugno parlamintaria ci piacia tanta”.

C: “Havino virgogna di farisi vidiri mintra parlamintana?”.

M: “Aut pinsano tra sibi e sibi che poia chista parlari non sirva poia tanta per farisi le liggia”.

C: “Si sugno pauca, le liggia vinana meliora?”,

M: “Chi lu sapia, macari pinsano chesta”.

C: “Pauca sed bona allura?”.

M: “Ma la varietate non facia bine alla ligislationa?”.

C: “Macari a lura la lationa non la vidana bona per le liggia”.

M: “Ma non vine truppa liggia na liggia facta da pauca parlamintula?”.

C: “A mia mi pari che il prublima sia propria chesta”.

M: Qualia?”.

C: “Io non pinsa che cuntana quanta siana li parlamintara: cuntano che ce ne siana pauca che sugno troppa mintula”.

M: “Commo la vota o la gita sugno simpra le mintulas che facina la diffirintia”.

C: “Ma lia dutturi che pinsa?”.

M: “La pinsa comma a tibi: nun cunta il nummaro, ma la qualitate”.

C: “E quinni si divi fari qualichicusa per fari candidari e scigliri pirsona che parlina bine e non parlamintulas”.

M: “Sissi, è chesta la via”.

C; “E commo si facia?”.

M: “Difficiliora est, bisugna truvari nu meccanisma che purta a candidarse le pirsona miliora”.

C: “E commo si facia?”.

M: “Si facia livanna alle camurrie il puteri di indicari i candidata lura”.

C: “Ma quinni bisugna ‘giri su chi rinda candida un parlamintula?”.

M: “Su chella si dovissa ragiunari”.

C: “Bine, mi havia cunvinta: ma lia pi chi vuta?”.

M: “Il vuta e libbrira e sicrita”.

C: “Ma pirchia si vuta su crita?”.

M: “Catarè, pirchia è l’unnica moda per scigliri parlamintari e non parlamintulas”.

C; “Allura spiramma che non si futtana macari la crita… “.

M: “Sinza crita sula mintulas”.

C: “Finimma nova al critacia… “.

M: “(…)”.