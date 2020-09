Crisi coronavirus, il governo olandese pronto a decidere sull’Eredivisie

Il calcio olandese attende di conoscere il proprio destino. Stando a quanto riporta gianlucadimarzio.com, il governo si pronuncerà nelle prossime ore sul futuro della Eredivisie.

Situazione molto difficile in Olanda dovuto all’aumento vertiginoso di tamponi positivi negli ultimi giorni (ieri record con 2.500 casi). La Eredivisie si giocherà ugualmente, ma la possibilità che possa di nuovo arrivare uno stop sono piuttosto elevate.

Nella serata di oggi, infatti, il Premier olandese Rutte dovrebbe comunicare ulteriori decisioni sul prosieguo del campionato, che come quello francese per la scorsa stagione era stato definitivamente sospeso. Al momento, avanti con le partite ma a porte chiuse. In attesa di ulteriori aggiornamenti.