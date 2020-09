CorSport: non è detto che Mancini accetti il rinnovo da ct proposto da Gravina

In un’intervista rilasciata ieri al Corriere dello Sport, il presidente Figc Gravina ha manifestato la volontà di proporre il rinnovo al ct della Nazionale, Roberto Mancini, senza aspettare necessariamente l’Europeo. Gravina ha detto:

«La Nazionale di Mancini è rivoluzionaria, non aspetteremo l’Europeo per rinnovare il ct».

Il quotidiano sportivo oggi torna sull’argomento avanzando tuttavia dubbi sul fatto che Mancini possa acconsentire al rinnovo prima della competizione. Il tecnico della Nazionale, infatti, ha già ricevuto alcune offerte da club, sia italiani che esteri e potrebbe scegliere di approdare altrove.

“ Hanno cominciato a chiamarlo. Dall’Italia e soprattutto dall’estero . Con qualche insistenza in più dopo che è trapelata la notizia di un possibile coinvolgimento di Marcello Lippi come direttore tecnico in ambito azzurro”.

Il CorSport aggiunge:

“Mancini continuerà certamente fino all’Europeo, perché non lascerà ad altri un lavoro ben cominciato e imbastito. Ma a essere onesti è anche difficile accetti l’invito di Gravina a rinnovare subito il suo contratto. Con la qualificazione all’Europeo si è guadagnato un primo prolungamento, alla fine del 2022 appunto. Ma si sa che quasi tutti i contratti di tecnici e calciatori finiscono con l’essere stracciati prima della scadenza fissata. Non è detto accada anche in questo caso. Probabilmente molto dipenderà dai risultati dell’Europeo. Mancini però ha offerte e altre gliene stanno arrivando. Anche dal punto di vista economico, un club di primo livello può dargli almeno tre volte di più di quanto il tecnico guadagna in azzurro. Certo, nessuno può dargli un’altra Nazionale italiana. Gravina non va del tutto disarmato alla sua crociata”.