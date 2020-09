CorSport: Allegri apre alla Roma, è disponibile a parlare con Friedkin del progetto

Il tecnico vuole tornare ad allenare. A Psg e Inter aveva chiesto 10 milioni l’anno, ora si accontenterebbe di meno. I giallorossi volevano aspettare la terza giornata per decidere su Fonseca, ma potrebbero farlo dopo Juve-Roma

Massimiliano Allegri apre alla Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Allegri apre alla Roma, nel momento in cui i Friedkin si pongono seri dubbi su Fonseca. Max non ne può più di restare fuori, ha bisogno di risentire addosso l’adrenalina del campo. E’ disponibile a parlare con i nuovi proprietari della Roma, vuole conoscere il progetto, anche se la squadra non sarà subito competitiva per vincere”.

E ancora:

“Allegri vuole tornare in campo, non può stare fermo due anni. E ha fatto sapere, pur non avendo avuto finora contatti diretti, di prendere in considerazione la Roma“.

A Psg e Inter che lo avevano contattato durante l’estate, l’ex Juve aveva chiesto 10 milioni l’anno, continua il quotidiano sportivo.

“Adesso si accontenterebbe di meno”.

In casa Roma il pareggio contro il Verona ha fatto discutere e ha aperto ad un “processo interno”.

“Il tecnico portoghese sente che la fiducia nei suoi confronti sta venendo meno, sia da parte della società che del gruppo. Teme che la sua avventura a Roma sia finita. La frattura con Dzeko non sembra facilmente sanabile”.

Il quotidiano racconta che sul mancato utilizzo di Dzeko a Verona c’è una doppia versione. Quella del tecnico, secondo il quale sarebbe stato il centravanti ad essersi rifiutato di essere titolare, e quella del bosniaco che invece sostiene il contrario.

“I dirigenti aspettano le prossime partite per prendere una decisione. L’orientamento era quello di arrivare alla terza giornata, con la trasferta di Udine, in vista della sosta. Ma una sconfitta pesante domenica contro la Juve potrebbe far precipitare la situazione“.