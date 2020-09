Corsera: tra covid e nazionali la Serie A rischia una falsa partenza

Ritiri cortissimi, finestra per le Nazionali che ha privato quasi tutti gli allenatori di giocatori importanti, e tutto nel mezzo del calciomercato

Il Corriere della Sera commenta la decisione definitiva di riprendere il campionato il 19 settembre, arivata lo stesso giorno in cui l’Atalanta ha annunciato tre nuovi positivi tra i suoi calciatori. SI annuncia dunque una stagione che non sarà per nulla facile e senza certezze fin dal principio

Sono 22 in giro per l’Italia dall’inizio della ripresa delle attività. Per adesso la situazione è sotto controllo, ma sarà una falsa partenza: tra ritiri cortissimi, la finestra per le Nazionali che ha privato quasi tutti gli allenatori di giocatori importanti, la difficoltà di organizzare amichevoli. Il tutto in mezzo al mercato, che ufficialmente comincerà oggi e finirà il 5 ottobre.

Un allarme lanciato anche ieri dal presidente De Laurentiis

«Con tutti i nuovi casi di Covid dobbiamo tornare a giocare solo per le partite delle squadre Nazionali? È una follia».