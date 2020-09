Corriere: Lazio, tensione tra Inzaghi e Lotito per mercato e rinnovo

Secondo quanto scrive l’edizione romana del Corriere della Sera, c’è tensione nella Lazio, tra il presidente Lotito e il tecnico, Simone Inzaghi. I motivi sono il mercato, che Inzaghi ritiene insoddisfacente, e il rinnovo contrattuale dell’allenatore.

Non solo, scrive il quotidiano:

Cosa su cui il tecnico non è d’accordo. Si aspettava qualcosa in più dal mercato, anche in virtù dei soldi arrivati grazie alla Champions.

Tutto questo crea tensione tra Lotito e Inzaghi, che devono discutere del rinnovo del contratto del tecnico.

“Il presidente non vorrebbe cominciare il campionato con un allenatore in scadenza a giugno, ma non potrà farne a meno; di sicuro pretende che si arrivi alla firma in tempi stretti, al massimo nella sosta di ottobre, e auspica che il legame venga prolungato fino al 2023. Simone pensa di legarsi alla Lazio per un anno in meno e vuole un ingaggio quasi doppio rispetto all’attuale: da 1,8 a 3 milioni di euro netti. E chiede almeno un forte difensore per potersela giocare in Italia e in Europa”.