CorMezz: Duncan può essere l’alternativa a Vecino

C’è ancora distanza tra Napoli e Inter per l’uruguaiano, così gli azzurri si guardano intorno. Due le idee: Duncan della Fiorentina e Midtsjo dell’AZ Alkmaar

Il Napoli potrebbe approfittare degli ultimi giorni di mercato per acquistare un ultimo centrocampista da mettere a disposizione di Gattuso. In questo senso, gli azzurri hanno ancora in corso una trattativa con l’Inter per Matias Vecino, per il quale però c’è ancora distanza sulle cifre di un possibile riscatto: il Napoli è fermo a 10 milioni di euro, i nerazzurri ne chiedono 18.

Per questo, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, si valutano anche altre alternative. Tra queste c’è Alfred Duncan della Fiorentina, che potrebbe partire in caso di arrivo di Torreira a Firenze. Oppure si segue anche il norvegese Fredrik Midtsjo, centrocampista classe 1993 dell’AZ Alkmaar, per il quale serve un investimento da 8-9 milioni di euro.