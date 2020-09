«Con Pippi Calzelunghe finì la mia vita privata. I miei genitori dovettero chiudere la porta a chiave»

Libero intervista Inger Nilsson, l’attrice che interpretava Pippi Calzelunghe.

« Mi dispiace ammetterlo ma una volta era meglio perché i bambini erano… bambini! Oggi invece vengono rappresentati come piccoli adulti . Dovremmo lasciare ai ragazzi la loro innocenza, permettere ai più piccoli di essere tali. Mi rendo conto che è difficile: attraverso i social i bambini vedono e sanno tutto. In passato era diverso: mia mamma mi lasciava guardare la tv solo un’ora la sera ed era già un lusso».

Inger fu scelta per interpretare Pippi a soli 8 anni.

«Ricordo ancora quando, terminatele riprese, sono tornata a scuola e un sacco di persone mi aspettavano fuori, per strada, davanti casa. Non riuscivo più ad avere una vita privata e i miei genitori dovettero chiudere la porta a chiave: prima di allora non lo facevano mai, perché vivevamo in un paesino. Nessuno si chiudeva dentro. Ero sconcertata, la gente chiedeva di me e mi sembrava folle. Ora invece siamo più abituati alla notorietà. Detto questo, è importante che i genitori siano consapevoli di cosa voglia dire diventare famosi e siano protettivi verso i figli».