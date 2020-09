Berlusconi: «Gattuso è simbolo della mentalità vincente che serve nel calcio come nella politica»

Malato sì, ma sconfitto no. Silvio Berlusconi concede una lunga intervista al Mattino nonostante sia ancora in piena convalescenza dal coronavirus e la febbre gli sia appena passata.

Ma Silvio non perde di vista gli obiettivi, quelli politici e attacca ancora De Luca

«il successo televisivo è cosa ben diversa dal successo elettorale e dalla capacità di governo. Nessuno più di me conosce l’importanza della comunicazione televisiva e oggi delle immagini veicolate attraverso la rete. Ma proprio per questo so anche che la comunicazione da sola non serve a nulla, anzi diventa controproducente, se non è fondata su dati reali. Il governatore De Luca è stato abile, gliene ho dato atto volentieri, nel costruire la sua immagine nell’emergenza Covid usando un linguaggio diretto e a tratti provocatorio. Detto questo, però, non posso non aggiungere: sotto il sorriso o sotto la grinta, il nulla. O meglio, c’è il disastro di una regione al collasso anche sotto il profilo sanitario».