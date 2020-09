Allo stadio senza mascherina, Ronaldo rimproverato da un’hostess – VIDEO

Un filmato, diventato virale, ritrae il portoghese mentre assiste alla partita della sua Nazionale contro la Croazia senza dispositivo di protezione. Lo aveva accanto a sé, non sul viso come impongono le regole

Contro la Croazia Cristiano Ronaldo è finito in tribuna a causa di un’infezione al dito del piede. Ma non ha rispettato tutte le misure di sicurezza previste allo stadio. CR7, infatti, è apparso in un video seduto negli spalti senza indossare la mascherina. Cosa che, ovviamente, non è passata inosservata, tanto da guadagnargli il rimprovero da parte di una hostess.

Nel video, diventato virale, Cristiano è ritratto seduto, a braccia conserte, con le gambe allungate sul sediolino davanti e, appunto, senza mascherina. Gli si avvicina una hostess che lo riprende, invitandolo ad indossare il dispositivo di protezione. Il portoghese raccoglie la mascherina dal sedile accanto e la indossa senza replicare.

Even Cristiano Ronaldo has to wear a mask pic.twitter.com/yciccrLSg6 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 6, 2020