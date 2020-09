Allenamento Napoli, palestra per Malcuit e Younes. Osimhen assente per pratiche burocratiche 

Questa mattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno. Il club ha pubblicato sul sito ufficiale il report della seduta. La squadra ha in programma, domani, la terza amichevole contro il Pescara al San Paolo. Poi ci sarà il campionato, con il debutto in trasferta contro il Parma, domenica 20 settembre alle 12.30.

“Allenamento mattutino sul campo 1 per la squadra che ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato con esercizi di passing drill ed esercitazione tattica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Osimehn non era presente all’allenamento per svolgere pratiche burocratiche relative al passaporto. Malcuit e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Mertens e Mario Rui”.