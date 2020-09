Aldo Grasso: sarebbe bello incontrare i professori che hanno esaminato Suarez

Sul Corsera: per chiedere loro cosa si prova a incontrare un genio che ha superato in mezz’ora un esame che di solito richiede due ore

La rubrica domenicale di Aldo Grasso, sul Corriere della Sera, è dedicata all’esame di lingua italiana che ha sostenuto Suarez all’università di Perugia. Un esame che di certo non ha contribuito all’immagine del nostro Paese.

Sarebbe bello incontrare i professori che hanno esaminato Luis Suárez per sapere cosa si prova a incontrare un genio: «Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto».

Scrive Grasso c he Suarez è stato accolto dalla rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, prof.ssa Giuliana Grego Bolli e da altri docenti. E “a esaminarlo sono stati i docenti Lorenzo Rocca e Danilo Rini”.

L’esame ha riguardato la valutazione delle quattro abilità linguistiche: produzione orale e scritta, comprensione orale e scritta. (…) i suoi esaminatori hanno confermato che il candidato si è dimostrato all’altezza, superando l’esame. In poco più di mezz’ora, l’uruguagio ha dato prova di conoscere la nostra lingua rispetto a un test che di solito dura sulle due ore.