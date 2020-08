Tuttosport: il Napoli ha accettato l’offerta dell’Everton per Allan

Accordo tra le società raggiunto per circa 30 milioni di euro più bonus, il centrocampista ritroverebbe così Ancelotti in Premier League

La trattativa tra Napoli ed Everton per Allan si sarebbe conclusa, stando a quanto riporta Tuttosport, che riporta l’accordo tra le due società per il trasferimento in Inghilterra del centrocampista brasiliano.

Per quanto riguarda Allan, è stata accettata l’offerta del club di Liverpool, cioè 27 milioni di sterline (più bonus) così da consegnare ad Ancelotti il centrocampista che aveva apprezzato al Napoli e che considera indispensabile per la sua squadra nella prossima stagione. Ai 30 milioni (circa) di euro per la cessione di Allan bisognerà aggiungere i 70 per Koulibaly.