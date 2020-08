Sky: Gattuso prova Insigne titolare nel tridente in allenamento

Secondo quanto riferisce Sky, nella seduta di allenamento mattutina Gattuso ha provato Lorenzo Insigne titolare nel tridente di attacco. Buone notizie, dunque, in vista del match contro il Barcellona di domani. Accanto al capitano ci saranno, come da programmi, Callejon e Mertens. Lorenzo ha svolto l’intero allenamento in gruppo e le indicazioni per il suo recupero in vista di domani sono positive.