Repubblica: oggi nuovo summit di mercato tra Gattuso, De Laurentiis e Giuntoli

Ieri De Laurentiis e Gattuso si sono riuniti a Capri per discutere di mercato. Oggi, scrive Repubblica Napoli, ci sarà un nuovo incontro anche con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

“Ne hanno parlato ieri a Capri il presidente Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso. L’allenatore ha deciso di trascorrere le sue vacanze in zona proprio per occuparsi del mercato assieme al presidente e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale oggi ci sarà un nuovo summit. Gattuso era reduce da Positano e adesso si tratterrà un paio di giorni a Capri proprio per mettere a punto i dettagli del nuovo Napoli, da lunedì prossimo a Castel di Sangro”.