Repubblica: il papà ribadisce che Higuain non vuole lasciare la Juve

Sono abbastanza chiare le parole del padre e procuratore dell’attaccante: «Gonzalo non rinuncerà al suo contratto per andare in un’altra squadra»

Higuain non vuole lasciare la Juve. In casa Juve si respira aria di rivoluzione e rinnovamento, ma la situazione sembra complicarsi per Andrea Agnelli per il rifiuto di alcuni ad andarsene. Repubblica riporta oggi le parole del padre e procuratore di Gonzalo Higuain circa il suo futuro.

«Gonzalo non rinuncerà al suo contratto per andare in un’altra squadra. Credo che resterà lì e poi potrà giocare al River o in qualsiasi altro posto, da svincolato».

Si potrebbe prospettare un nuovo caso Pipita come quello della passata stagione in cui il club bianconero era pronto a cederlo e non ci riuscì