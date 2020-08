Rangnick: «Non avrei mai rinnovato Ibrahimovic al Milan. Pioli la scelta giusta nel breve, nel medio-lungo non so»

La Gazzetta dello sport ha intervistato Ralf Rangnick fino a due settimane supervisore tecnico delle squadre Red Bull, Lipsia e Salisburgo. È l’uomo che avrebbe dovuto allenare il Milan la prossima stagione prima di un clamoroso cambio di rotta della società rossonera. Lui non si tira indietro con la Gazzetta e risponde senza ipocrisia.

Rivela che i primi contatti col Milan risalgono a fine ottobre, «quando la squadra era in una situazione complicata: a tre punti dalla zona retrocessione».

Della conferma di Pioli dice:

Maldini e Boban

Nella vita una delle mie regole è: non parlare di chi non conosci personalmente. E da parte mia non è mai stata detta mezza parola sul Milan, mai. Posso parlare di Maldini ex giocatore: è stato straordinario, una leggenda vera e propria. Ma non posso dire lo stesso da direttore sportivo: semplicemente, non lo conosco in questo ruolo. Da esterno ci si può chiedere se la proprietà è contenta dei risultati in rapporto al denaro investito negli ultimi anni. Io causa del divorzio tra Zvone e il Milan? Dovete chiedere a chi rappresenta il club.

Ibrahimovic

“La domanda da fare è un’altra. Perché il Milan si era rivolto a me? Cosa mi volevano far fare? Se lo ha fatto è perché, magari, cercava una svolta. Lavoro alla crescita, e i giovani imparano molto più in fretta. Non è nel mio stile insistere su giocatori di 38 anni, non perché non siano abbastanza bravi, e Ibra certamente lo è, ma perché preferisco creare valore, sviluppare il talento. Per me ha poco senso puntare su Ibra o Kjaer, ma è la mia idea, né giusta né sbagliata, semplicemente diversa. Quando Ibra ha detto di non conoscermi non aveva torto, perché anch’io non lo conosco personalmente, non avendoci mai parlato”.