Petagna negativo al terzo tampone, è in arrivo a Castel di Sangro

Come riferisce Calciomercato.it, l’attaccante del Napoli dovrebbe aggregarsi alla squadra in ritiro nelle prossime 48 ore

Petagna finalmente negativo al terzo tampone, è ora atteso nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. L’ex attaccante della Spal era risultato positivo al coronavirus il 20 agosto, dopo la vacanza in Sardegna, e per questo non aveva potuto prendere parte al ritiro azzurro fin dal principio.

Come riferisce calciomercato.it l’attaccante è adesso atteso nelle prossime 48 ore al raduno della squadra per cominciare la preparazione in vista del prossimo campionato.