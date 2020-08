Napoli, report allenamento. Per Insigne terapie, lavoro in palestra e sul campo

Il capitano continua a lavorare per rimettersi in sesto in vista del Barcellona. Ha svolto parte dell’allenamento in gruppo

Il Napoli ha effettuato l’allenamento mattutino a Castel Volturno. Il club ha pubblicato il report sul suo sito ufficiale. Per il capitano, Lorenzo Insigne, proseguono le terapie. Ha svolto parte del lavoro in palestra e parte in campo, con la squadra.

“Il Napoli prepara il match di sabato contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League. Ecco il report dell’allenamento mattutino da parte del club.

La squadra ha iniziato la seduta con riscaldamento tecnico e attivazione col pallone.

Successivamente partitina a campo ridotto.

Insigne ha svolto terapie, parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra”.