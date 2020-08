Napoli, al Britannique un positivo al Covid, salta il ritiro in albergo

Su Repubblica Napoli. Dopo il ciclo di tamponi al San Paolo, oggi, i giocatori azzurri torneranno ognuno a casa sua e chi invece non ha ancora residenza andrà a Palazzo Caracciolo

Dopo il nuovo ciclo di tamponi previsto oggi al San Paolo, i calciatori del Napoli torneranno a casa per trascorrere la notte prima della partenza per il ritiro di Castel di Sangro. Niente raduno in hotel come al solito, scrive il Corriere dello Sport, visto che nell’albergo deputato, il Britannique, si è registrato un caso di positività al Covid.

“Questo perché è saltato l’appuntamento organizzato al Britannique, dove non c’è alcun focolaio ma si è registrato un caso di positività. “Siamo stati informati, in maniera ufficiosa, che una persona che ha frequentato la nostra struttura alberghiera la settimana dal 10 al 17 agosto è risultata positiva al Covid-19. Immediatamente, anche in assenza di una comunicazione ufficiale, abbiamo attivato le procedure previste dalla legge e dai nostri standard di qualità, a tutela degli ospiti”. E anche dal comunicato emesso dalla direzione dell’albergo si deduce il mutamento di programma. Ognuno a casa sua e chi invece non ha ancora residenza, a Palazzo Caracciolo”.