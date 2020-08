Mattino: sold out per gli allenamenti del Napoli a Castel di Sangro 

Boom di prenotazioni per tutti e otto gli appuntamenti. In poche ore i posti sono andati a ruba. I controlli inizieranno a 100 metri dagli ingressi per evitare assembramenti

L’arrivo del Napoli a Castel di Sangro per l’inizio del ritiro estivo è previsto per mezzogiorno e i posti per assistere agli allenamenti sono già tutti esauriti. Lo scrive il Mattino.

“A partire dal primo, oggi pomeriggio alle ore 17. Già tutto esaurito. E così anche per quelli di domani, di mercoledì e di tutti gli altri. Come era prevedibile, in poche ore i posti sono andati a ruba. D’altronde, sono appena mille alla volta i tifosi che possono entrare. Nel rispetto di regole rigide (mascherina va indossata sempre) ma il Napoli decide giustamente di aprire al pubblico che in queste ore invade l’alta Val di Sangro. Mille per ogni singolo evento (compreso il triangolare del 28 agosto con Aquila e Castel di Sangro e l’amichevole con il Teramo del 4 settembre). Chi è senza il voucher, meglio che non si avvicini allo stadio, perché i controlli inizieranno a circa 100 metri dagli ingressi, per evitare assembramenti. D’altronde, qui tra Roccaraso, Rivisondoli, Pescasseroli, ma anche Pescocostanzo, Villetta Barrea, davvero la presenze dei tifosi del Napoli è massiccia a prescindere dalla squadra”.