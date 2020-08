Mattino: City pronto a superare i 70 milioni per Koulibaly

Lo sceicco sarebbe pronto ad un nuovo rilancio per convincere De Laurentiis a vendere il difensore senegalese

Il Napoli si avvicina al ritiro a Castel di Sangro con molti dubbi ancora per la rosa della prossima stagione. Sono tanti i calciatori in uscita che non hanno ancora trovato sistemazione. Uno di questi è Koulibaly, il presidente non vuole vendere a tutti i costi il difensore, ma è in attesa di un’offerta irrinunciabile.

Il candidato più forte per il difensore azzurro è il Manchester City e secondo quanto riporta il Mattino oggi lo sceicco è pronto ad aumentare l’offerta iniziale e superare i 70 milioni per convincere De Laurentiis a privarsi del centralone senegalese.