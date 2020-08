L’Equipe: i tre Primavera costeranno al Lille circa 20 milioni, per ora sono stati prestati al Napoli

I tre sono stati inseriti nella trattativa. Scrive il quotidiano che il Lille non li pagherà finché non saranno effettivamente aggregati alla squadra francese

Della trattativa tra il Lille e il Napoli ha colpito anche l’inserimento di tre calciatori della Primavera del Napoli: Claudio Manzi (difensore centrale, 20 anni), Ciro Palmieri (attaccante, 20 anni) e Luigi Liguori (ala, 22 anni).

Scrive L’Equipe che l’ammontare dell’affare non è stato rivelato ma dovrebbe essere di circa 20 milioni. E scrive ancora che i tre sono stati immediatamente prestati al Napoli. I loro ingaggi – aggiunge L’Equipe – saranno pagati dal Napoli e il Lille non effettuerà alcun pagamento finché non saranno integrati in prima squadra.