L’arringa di Messi nell’intervallo: “Non facciamo gli stronzi, che siamo due gol davanti”

Un giornalista argentino ha pubblicato sul suo account Twitter il discorso dell’argentino alla squadra durante Barcellona-Napoli. “Giochiamo con calma e gliene faremo otto”

Su As l’arringa di Leo Messi al Barcellona durante l’intervallo del match di Champions contro il Napoli. Il quotidiano spagnolo racconta le indiscrezioni trapelate dal giornalista argentino Matias Errecalde, che sul suo account Twitter ha pubblicato, ieri, il discorso fatto da Messi ai compagni pochi minuti prima di tornare in campo per secondo tempo, nel tunnel dello spogliatoio.

“Ne usciremo forti, non facciamo gli stronzi che siamo due gol davanti. Ora dobbiamo essere più calmi che mai , abbiamo due gol di vantaggio. Giochiamo con calma, gliene faremo otto”.

Durante il discorso sono intervenuti anche altri giocatori, tra cui Luis Suárez e Jordi Alba. L’attaccante uruguaiano ha invitato i compagni ad evitare di mettersi nei guai,

“non mettiamoci nei guai, colpiamoli, colpiamoli!”.

Mentre lo spagnolo ha badato più alla tattica:

“quando recuperiamo e rilanciamo, cerchiamo di non lanciare la palla al portiere”.

E Gerard Piqué gli ha dato manforte:

“Sì, non entriamo tutti in area”.

🚨🗣️ La arenga de #Messi en el entretiempo 🚨

“Tenemos 2 goles de ventaja, no seamos pelotudos.

Vamos a jugar tranquilos que le hacemos 8”. 🔟🐐🇦🇷 pic.twitter.com/BjnK3roRem — Matias Errecalde (@matierrecalde) August 8, 2020