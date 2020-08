L’appello dell’Asl L’Aquila: “Non partite per Castel di Sangro se avete sintomi Covid”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore dell’Asl1 de L’Aquila, Cicogna. Il tema delle sue dichiarazioni è stato, naturalmente, il ritiro del Napoli a Castel di Sangro.

“Ospitare il ritiro del Napoli è un’importante vetrina per il nostro turismo. Le raccomandazioni sono le solite. Distanziamento, mascherine ed evitare assembramenti. L’accesso allo stadio sarà contingentato a soli mille posti. Siamo pronti a tutto, ai tifosi del Napoli dico di non partire per Castel Di Sangro se non state bene ed avete sintomi covid. Il paese è piccolo quindi evitate assembramenti”.