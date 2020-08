La tristezza sta avvolgendo il Napoli

L’entusiasmo non scatta. Tra gli ammosciati c’è anche De Laurentiis. Prende forma un Napoli simile a Gattuso: onesto ma che non fa sognare

Com’è triste il Napoli. Si vende, si compra, si fanno colpi da mercato di prima classe, ma la molla dell’entusiasmo non scatta. Per dire, niente a che vedere con il ciclo Benitez, con quello sarriano o con la risalita in A. Allora, stadio pieno e idoli acclamati in campo. La Champions a portata di mano. Era il Napoli il vero outsider del calcio europeo. Internazionale e bello da vedere. Neanche a parlare di marcature a uomo in ogni zona del campo, dello sciupìo atletico, della trovata dell’uno contro uno, dove da una parte c’è l’homo parigino e dall’altra l’homo gasperini. Chi vincerà i duelli individuali? A vedere pochi minuti di show alla Neymar non ci sono dubbi.

Il pop-raduno d’Abruzzo servirà a creare almeno un po’ di festa intorno alla squadra. Pane e salsicce in luogo del centravanti di ruolo, del centrocampista tipo Mascherano, tanto agognato da Benitez, del portiere dai piedi buoni, che ti indirizza bene la partita. Fortuna che i due genietti ci sono, e come non perdonarli per i gol mancati dopo aver visto gli sprechi di Neymar (comunque autore di giocate irresistibili).

Nella graduatoria degli ammosciati c’è lo stesso presidente, che i soldi li spende (vedi Osimhen e Lozano), ma rimane prudentissimo sul futuro campionato e relative coppe. Poche dichiarazioni, aspettiamo a vedere sembra che dica, e i fuochi d’artificio delle esternazioni estive? Se ne parla un’altra volta. La rosa? Simil Gattuso: onesta, ma niente sogni. Nelle sue mani una specie di coupé, elegantino, veloce quando si può, niente a che vedere con un suv come Lukaku che fa da solo mezza squadra, il pallone lo prende, lo difende, lo butta dentro. Finalmente sdoganati senza remore e scuorno i lanci lunghi. Sono stati copiosi in Atalanta – Paris Saint-Germain.

Speriamo per il nostro Gattuso, in controtendenza, non si sia messo in testa di iscriversi al campionato dei passaggi.