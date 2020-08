La Stampa: Pirlo chiama Milik e gli chiede di aspettare un anno, Adl infuriato con la Juve

Scrive che La Stampa che

il Napoli ieri si è molto arrabbiato per la telefonata fatta (da Pirlo) ad Arkadiusz Milik, l’attaccante che può scatenare l’atteso effetto domino.

La Juve da tempo ha un accordo con il polacco, che non rientra nei piani di Gattuso e va in scadenza di contratto, e proprio per questo avrebbe chiesto al giocatore di aspettare un anno per poi arrivare a Torino da svincolato. Questo perché Pirlo preferirebbe puntare su Dzeko.