In Catalogna “è tutto sotto controllo” dice il Barcellona, ma i nuovi contagi sono 1181 in 24 ore

La situazione in Spagna continua a peggiorare, eppure per il governo non si tratta di una seconda ondata e il club catalano ringrazia la Uefa per aver confermato come sede del match di Champions il Camp Nou

Per il governo spagnolo va tutto bene, tutto è sotto controllo e non c’è alcuna seconda ondata. Eppure, i contagi, in Spagna, continuano ad aumentare e i dati a peggiorare.

Il numero maggiore di contagi si registra in Catalogna, Madrid e Aragona. Anche se nelle ultime ore è peggiorata la situazione anche in Navarra, Paesi Baschi, Castiglia e Leòn. Attualmente la Spagna è il secondo paese in Europa per numero di casi di Covid (309.855 le persone contagiate dall’inizio della pandemia e 28.500 decessi).

In Catalogna, alla vigilia della partita di Champions tra Barcellona e Napoli al Camp Nou, la situazione peggiora. Nelle ultime 24 ore, la Catalogna ha registrato un totale di 1.181 positivi e 10 morti (cifra che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 104.291 e i morti a 12.812). Ieri i nuovi casi erano stati 865.

La Generalitat ha prorogato la chiusura dei locali notturni di altri 15 giorni. La movida è la principale responsabile della recrudescenza dell’epidemia.

Eppure, per il club catalano non c’è alcun problema . Anzi, i blaugrana ringraziano la Uefa per aver confermato il Camp Nou come sede del match di domani sera.