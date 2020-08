Il Barcellona assicura: “Nessun rischio al Camp Nou. I giocatori del Napoli e lo staff si sentano sicuri”

“Abbiamo giocato all’andata a Napoli in piena pandemia e ora, come tutte le squadre, giocheremo il ritorno in casa. Ringraziamo la UEFA per la decisione di confermare il Camp Nou. La situazione è sotto controllo”

Su As il messaggio con cui il Barcellona rassicura il Napoli sull’assenza di pericoli nel giocare il match di ritorno degli ottavi di Champions al Camp Nou. Proviene da Joan Bladé, responsabile del progetto “Espai Net i Segur” (Barça, spazio pulito e sicuro), che garantisce il rispetto delle misure di sicurezza nelle strutture del Barcellona.

“Che i giocatori del Napoli e il loro staff si sentano sicuri che garantiremo la loro sicurezza e che saremo un esempio per tutti”.

Bladé ha anche ringraziato la UEFA per aver confermato Barcellona come sede della partita.

“Ha ratificato ciò che avevamo chiesto. Possiamo giocare la gara di ritorno al Camp Nou. Abbiamo giocato all’andata in una situazione di pandemia nel campo di Napoli e ora, come tutte le squadre, giocheremo in casa al secondo turno e vogliamo ringraziare la UEFA per la decisione di confermare il Camp Nou e le autorità sanitarie catalane come ospiti. Ci hanno dato il sostegno per garantire e dire che Barcellona è una città in cui vengono prese le misure necessarie e che la situazione è sotto controllo“.

Bladé ha concluso:

“Stiamo rispettando le misure sanitarie che ci vengono richieste a livello di distanza, misurazione della temperatura, stretta igiene delle mani e altre misure come i test. I nostri giocatori vengono testati ogni giorno, garantiamo che non c’è rischio, che possono giocare. Siamo i primi a essere rigorosi, quindi non c’è rischio “.